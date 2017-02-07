استهدف الرياض و(عاد لقواعده سالما) .. موجة سخرية على (تويتر) من صاروخ الحوثي

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جدة ــ البلاد

بعد مرور نحو 12 ساعة على إعلان وكالة “سبأ” التابعة لميليشيات الحوثيين اليمنية، عن إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية في العاصمة الرياض، لا يزال السعوديون بانتظار وصول الصاروخ، على حد وصف الكثيرين منهم خلال واحدة من أكبر موجات السخرية من الجماعة اليمنية ووسائل إعلامها.

فمنذ الإعلان عن إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية مساء الأحد، ونجاحه في استهداف قاعدة عسكرية في المزاحمية بالرياض على حد زعم الحوثيين، تنوعت أساليب السعوديين في التفاعل مع الموضوع الذي تحول لحادثة طريفة للتندر والسخرية لم تشهد المملكة مثيلاً لها، منذ قيادة السعودية قبل نحو عامين عملية عاصفة الحزم.

وكانت حسابات وهمية كثيرة تابعة للحوثيين على موقع “تويتر” واسع الانتشار في السعودية، قد روجت لإطلاق الصاروخ في البداية عبر الوسم #صاروخ_يستهدف_الرياض، قبل أن يتفاعل معه السعوديون بشكل جنوني جعله في صدارة قائمة أكثر الموضوعات تفاعلاً على الموقع.

وحول المغردون السعوديون الإشاعة الحوثية لمكان للتندر، مستخدمين كل أساليبهم التي تميزوا بها كواحد من أكثر شعوب العالم نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرها ابتكاراً للأساليب الساخرة والطريفة.

ويقول أحد المغردين السعوديين ساخراً، إن الصاروخ استهدف بالفعل قاعدة عسكرية بالمزاحمية وأنه شاهده في طريق عودته إلى قاعدته سالما”.