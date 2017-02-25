استيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنويا

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الرياض – البلاد

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص يوم أمس الأول الخميس بالوزارة ، رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.

ولفت الغفيص إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات،

وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.

وأكد الدكتور الغفيص في بداية اللقاء أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة “معا للقرار”، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.