اشــــــ / تعال.. المالكي..وازن التفعيلة والعمودي

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يكتبها-عبدالله سعيد

تقول امي وليدي لا هجر صدرك حمام الدار

تدثّر باليدين اللي ربتك وقر في عيني

تلك اللغة الشعرية الشفيفة الموغلة في الحياد والبر، دائما ما يجعلنا نغتسل بمطرها عبدالعزيز المالكي، إلى جانب كونه شاعرا رومانسيا على الأرجح، حتى وإن تباينت نصوصه مؤخرا بين التأمل والوجود والمعاناة.

عبدالعزيز الذي أصدر مؤخرا ديوانه الشعري الأول والمعنون بـ ” أوشال ” وقد ضم أكثر من عشرين نصا بين تفعيلة وعمودي، ليوثق بذلك جزءاً كبيراً من تجربته الشعرية المميزة. هو أحد الشعراء الذين استطاعوا خلق الموازنة العذبة بين التفعيلة والعمودي، ولعلنا نجد هذا الاعتدال والتماهي بين قالب النص ومستوى الشاعرية. وهنا ” بوكيه ماء ” أتركه لكم في

ختام هذا الحديث:

تجين..ويرجف الما..

ينسكب بوكيه ورد وتشهقين

واتبلل بارتباكك..مدري خوفك..

مدري استحياء متخبي فـ شوفك..

لا تلمين الندى..تبرد كفوفك..

اتركي كلْ شي مثل ماهو عليه

ما حصل إلا الحنين..وكلها

“بوكيه ماء”.