اعتماد الملف الرقمي الموحد للمرضى في المملكة

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الرياض – البلاد

بدأت الصحة تنفيذ آخر مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من أجل تزويد 70% من سكان المملكة بسجلات طبية رقمية موحدة بحلول العام 2020م.

وبموجب المبادرة الجديدة، ستدعم المنظومة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممرضين عبر تزويدهم ببيانات مرضاهم أينما وفي أي وقت يحتاجونها، بما في ذلك المعلومات الصحية الموثقة كافة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الإكلينيكي والإداري، والتواصل، والحصول على الاستشارات عن بعد.

ويستهدف هذا النظام المتطور خفض الأخطاء الطبية والتشخيصية، والآثار الجانبية للأمراض، كما سيتيح إمكانية التعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت، بالإضافة الى الحد من تكرار التحقيقات. ويأتي ذلك ضمن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي لإيجاد قيمة مضافة في الصحة من خلال تحسين الخدمات وتوفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية .