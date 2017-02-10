اعتماد جامعة طيبة كمصدق خدمات حكومي

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المدينه المنوره -جازي الشريف

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جامعة طيبة كمقدم خدمات تصديق حكومي بعد تمكن الجامعة من استيفاء جميع المتطلبات مؤخراً.

وأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز قبلان السراني أن من أهداف الجامعة الاهتمام بالوسائل الحديثة وتقنية المعلومات وتطويرها بما يتوافق مع الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تسعى الجامعة إلى تطوير خدماتها التقنية بشكل شامل لتقديم خدمات متنوعة للمنسوبين والمستفيدين.

وأشار معاليه أن هذه الخطوة تخول الجامعة الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهم الإلكترونية، وكذلك تفعيل خدمات التصديق الرقمي والتي تشمل التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقين من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونيا.