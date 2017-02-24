افتتاح المدرسة السعودية الثانوية شمال الخرطوم

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الخرطوم – واس

افتتح والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالسودان محمد عبدالله الشمراني أمس (المدرسة السعودية الثانوية بنين) بضاحية طيبة الأحامدة شمال الخرطوم.

ونوه والي الخرطوم في كلمة له بهذه المناسبة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للسودان في مختلف المجالات، وقال أن المملكة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر حاضرة في جميع ولايات السودان.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامه – ايده الله – بهيئة الهلال الأحمر وتمكينهم من تقديم هذه الخدمات المميزة للأشقاء في السودان.

وأكد أن المملكة لم تتأخر يوماً عن تقديم المساعدة للأشقاء في السودان عندما يتعرضون للكوارث والأزمات وكشف أن المدرسة السعودية الثانوية التي تم افتتاحها بلغت تكلفتها الإجمالية مليوناً وستمائة جنيه سوداني ما يقارب مليون ريال سعودي،

فيما بلغت تكلفة المشاريع المنفذة من قبل الهلال الأحمر خلال عامي 2015 و2016 سبعة عشر مليون ريال ، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد افتتاح عدد من المراكز الصحية في ولايات سودانية عدة.

حضر الافتتاح وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم فرح مصطفى وقيادات البرلمان والمجالس التشريعية ومحافظ محافظة بحرى.