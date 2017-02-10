افتتاح جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة..الثلاثاء

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جدة- احمد شرف الدين

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الجمعية العمومية والمجلس الفخري ومجلس إدارة البيان الخيرية للتعليم، جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة، يوم الثلاثاء القادم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ومعالي وزير التعليم، وعدد من كبار الشخصيات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز خضر القرشي أن الجامعة تنطلق برؤى طموحة تتوافق مع الخطط التنموية ورؤية المملكة 2030, مشيراً الى أن الجامعة تضم ثلاث كليات رئيسية تدرس: الهندسة، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي إضافة إلى كلية الضيافة التى ما زالت تحت الإنشاء.

وأضاف القرشي أن الجامعة تقدم من خلال هذه الكليات عدداً من التخصصات والبرامج النوعية وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، سعياً منها لتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على سد حاجات سوق العمل مبيناً ان الجامعة تمتلك القدر العالي من الخبرات والمهارات الإنتاجية والإبداعية التي تمكنها من قيادة التغير والولوج في المنافسات الدولية.

وأشار القرشي, إلى أن الجامعة تنفرد بتخصصات جديدة لأول مرة مثل الحاسب الجنائي وأمن المعلومات وهو تخصص نوعي تنفرد به المنطقة, وأن الجامعة تتيح تخصصات للبنات تقدم لأول مرة في المدينة المنورة مثل تخصص هندسة العمارة، وهندسة التصميم الداخلي.

وأكد القرشي, أن المؤسسين حرصوا أن تكون الجامعة غير ربحية، بتقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتميزين والموهوبين، وذلك وفق ضوابط التفوق الأكاديمي، والتميز العلمي، في وقت تحتضن فيه جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز قوى بشرية متكاملة، في حركة علمية دؤوبة خادمة لأمتها الإسلامية ووطنها ومجتمعها، وصرح يضاف إلى صروح العلم والمعرفة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز, حرصت على إقامة اتصالات وشراكات متميزة مع جامعات عالمية، مثل: جامعة كونيتِيكت Connecticu ، وجامعة بوسطن Bostonجامعة تكساس Texas جامعة إِلِينوي Illinois جامعة ميتشجان Michigan ، جامعة مانشستر Manchesterجامعةُ ليدز Leeds جامعة مينيسوتا Minnesota جامعة كاردِيفCardiff جامعة دبلن Dublin , وذلك لضمان أن تكون برامج الجامعة منافسة عالمياً.