افتتاح فرع نسائي جديد للضمان الاجتماعي بصامطة

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صامطة – البلاد

افتتح محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان علي بن أحمد الحربي ومدير الضمان بصامطة محمد عمر حمدي ، وحدة الخدمات الضمانية النسوية بالمحافظة ، وذلك في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات لمستفيدات الضمان وتقليل وقت انتظارهن.

وتجول الطيار في أقسام المكتب والوحدات التي تضم وحدة المستفيدات الإدارية ، والبطاقات ، والبحث الاجتماعي ، والأرشفة ، والمهجورات ، والسجناء ، والاتصالات الإدارية ، والأمن والسلامة.

ويتوقع أن يستقبل المكتب ، الذي يضم عدداً من الباحثات الاجتماعيات والإداريات المتخصصات في البحث الميداني ودراسة الحالات ، أكثر من 250 مستفيدة يومياً ، حيث بلغ عدد المستفيدات المقيدات في خدمات الضمان الاجتماعي من محافظة صامطة أكثر من 12 ألف مستفيدة من مختلف الحالات .

وأشاد المحافظ ببدء أعمال المكتب خدمة للمستفيدات في محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها ، الأمر الذي يجنبهن أعباء الذهاب إلى مدينة جيزان.

من جانبه أفاد مدير عام فرع وزارة العمل بجازان ، بأن الوحدة النسائية سوف تقدم كافة الخدمات الضمانية للمستفيدات ، واستقبال الحالات الجديدة التي تنطبق عليهن ضوابط استحقاق الخدمات الضمانية من المطلقات ، والأرامل ، والأيتام ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأمراض المزمنة ، والمهجورات والسجناء ، وأسرة المتغيب.

وفي ختام الجولة سلم المحافظ شهادات الشكر والتقدير للمتعاونين مع مكتب الضمان الاجتماعي بصامطة.