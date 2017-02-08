افتتاح معرض ( ليفتك جدة إكسبو2017) غدا

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جدة – البلاد

يفتتح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي غدا المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها “ليفتك جدة إكسبو2017 “، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويأتي تنظيم المعرض الذي يقام لأول مرة بجدة ويستمر أربعة أيام، لتلبية حاجة السوق من المصاعد والسلالم وتمكين المهتمين من الوقوف على آخر ما توصلت له الخبرات العالمية في هذا المجال ، ويضم عدة شركات متخصصة ، من المملكة ، والولايات المتحدة الامريكية ، ومصر ، وتركيا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وفرنسا ، والصين ، والهند ، وعدد من الدول الاخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد سرحان، أنه سيتم إبراز لوائح واشتراطات السلامة التي تعرضها إدارة الدفاع المدني بعنوان “وقاية” في جناحها الخاص بالمعرض.