افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب

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مسقط -وكالات

افتتحت الدورة الـ22 لمعرض مسقط الدولي للكتاب في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 750 دار نشر من 28 دولة عربية وأجنبية.

وقال وزير الإعلام العماني عبدالمنعم الحسني بعد الافتتاح الخميس الماضي إن العناوين المطروحة بالمعرض تشمل 450 ألف عنوان متاحة عبر محرك البحث بالموقع الإلكتروني للمعرض منها 30 في المئة إصدارات حديثة.

وتقام على هامش المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 4 مارس المقبل، أكثر من 53 فعالية وبرنامج ثقافي يشمل كل ألوان المعرفة والفنون والآداب إضافة إلى أكثر من 100 فعالية للأسرة والطفل، واستضافة ضيوف الشرف من الكتاب والإعلاميين والمثقفين من خارج السلطنة.