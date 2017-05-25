افتتاح ممشى حي الأمير فواز بجدة

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افتتح أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس اليوم الخميس , مشروع ممشى حي الأمير فواز بجنوب جدة .

وأفاد الدكتور أبو راس أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار جدة, مشيراً إلى أن مشاريع ممرات المشاة تهدف إلى تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة التي تُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030, وذلك بزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم .

وبين أن الممشى تبلغ مساحتة الإجمالية 55 ألف متر مربع, بطولٍ يصل إلى 4500 متر طولي, وتغطي المساحات الخضراء أكثر من 3 آلاف متر مربع, في حين تم غرس نحو 300 شجرة, و 1000 شجيرة مزود بشبكة ري أتوماتيكية, كما زُود بعدد 100جلسة, و885 عمود إنارة, و20 مظلة, بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى .

يذكر أن أمانة محافظة جدة قامت بتنفيذ 19 ممشىً , تتخطى أطوالها 49,545 متراً طوليا , موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية , فيما تم تجهيزها وفق أحدث المشاريع الرياضية وزودت بالخدمات اللازمة, التي كان آخرها ممشى السامر شرق جدة , وممشى حي الصفا وسط المحافظة .