اقتصاديون : الاتفاقيات الجديدة نقلة في طريق رؤية 2030

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الرياض- جدة – البلاد

وصف محللون وخبراء اقتصاد الاتفاقيات التي تم توقيعها امس الاول بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالنقلة كبيرة لتحقيق الرؤية التي تستهدفها المملكة.

وقالوا إن توطين الصناعات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل جاءا على رأس قائمة الأهداف المرجوة من تلك الاتفاقيات، وأن القطاعات التي سيتم توثيق التعاون فيها تعد الأكثر قدرة على تحقيق التنمية وتعزيز رؤية 2030. وقال المهندس أمين بن حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية إن الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو السعودية في الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعددها 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية رائدة، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مرتبطة بها، ستحقق بإذن الله نموًا تجاريًا إيجابيًا وقيمة مضافة تقدر في مجموعها بنحو 50 بليون دولار، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والأعمال والشراكات في عدة مجالات مهمة، منها تطوير سلسلة الإمداد وتوطين الصناعات المتقدمة كتصنيع منصات الحفر واستخدام التقنيات الرقمية الذكية المتواكبة مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال استخراج وإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل تعود بالنفع على المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

* توطين التقنيات

من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي النتائج الإيجابية للقمة السعودية الأمريكية وما تمخض عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مما سيكون لها دور فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، فضلاً عن متانة علاقات التعاون الاقتصادي الإستراتيجي والشراكة المستدامة بين البلدين.

وأكد أن ما تحقق من تفاهمات خلال هذه القمة يؤكد تطابق توجهات المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والأعمال لاسيما في الجانب الاقتصادي، بما يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين البلدين الصديقين.

ونوه الراجحي بالتوقيع على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وعلى عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين بقيمة (280) مليار دولار وذلك في مجالات عسكرية، والطاقة، والتقنية، والصناعة، والبنية التحتية، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والتعدين، والموارد البشرية، والصحة، والنقل، والعقار.

* صناعات ووظائف

كما اشاد الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث ، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان تلك الاتفاقيات السعودية الأمريكية والتي وقعت هي اتفاقيات إقتصادية واستثمارات مشتركة بين الرياض وواشنطن وتقدر ب280 مليار دولار حيث ان تلك الاتفاقيات سوف تعزز حجم الإستثمارات وتوفر الاف الوظائف وتعزز متانة اقتصاد البلدين وتوطن التقنية وبناء صناعات واعده مثل الصناعات العسكرية والتعدين وتطوير القدرات البشرية ومجال خدمات النفط والغاز وتأسيس مصانع مثل مصنع الايثيلين وتصنيع المنتوجات عالية القيمة ناهيك عن الاستثمارات بالتقنية والبنى التحتية كما ان تلك الصفقات سوف تعزز كذلك تنويع موارد الاقتصاد المحلي لاسيما وان المملكة تمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجالي النفط والغاز مما يساعد على نقل المعرفة وتوطين التقنية أن إتفاقية تطوير القوات السعودية بلا شك تضاعف القدرات الدفاعية بل وتساعد على خلق شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك في السعودية والمملكة ولله الحمد لديها القدرات ادارية فاعله سيكون لديها دور فاعل في تحقيق اهداف الرؤية 2030

وفي رأيي ان التنوع في المجالات وفقا للاتفاقات سوف يصب في صالح الاقتصاد السعودي ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية . حيث أن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة كذلك مثل التعليم والتدريب وتحلية المياه والكهرباء والطاقة .

أن المملكة تعيش مرحلة تحول اقتصادي كبير يحتاج الى الكثير من الوقت لاكتماله والوصول به الى تحقيق أهدافه واخيرا وكما اشرت سابقا ان تلك الفرص سوف تقلل نسبة البطالة من الجنسين الى 7 % بالمملكة.

فالمملكة ولله الحمد لديها المقومات تعتبر قوة نفطية ، وقوة روحية ، ومرجعية اسلامية ، وهي من داعمي الامن والسلام والتنمية في المنطقة ، ومساهم رئيس وعقلاني في الاقتصاد الدولي ، وعضو في مجموعة العشرين ، ومنطقة جاذبة للاستثمار ، وقبلة العالم الاسلامي ، ويعلم الامريكان قبل غيرهم ان المملكة محاربة للارهاب والتطرف الديني والايديولوجي .

اذا كما اشرت ان هذه الاتفاقيات المشتركة سوف توفر 50% من مشتريات الأسلحة في 2030 بل ستصبح مركز التنمية الصناعية في الشرق الأوسط . وقال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير إن جميع الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وأمريكا هي اتفاقيات اقتصادية و استثمارات مشتركة بين الرياض وواشنطن والتي تقدر بأكثر من 280 مليار دولار وتهدف معظمها إلى توطين العديد من الصناعات التقنية الوطنية تنفيذاً لرؤية السعودية 2030.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات سوف تُوفر مئات آلاف الوظائف بين البلدين، مشيرا إلى أن التنوع في المجالات وفقا للاتفاقات سيصب في صالح الاقتصاد السعودي، ويرفع من القدرات الصناعية والاستثمارية، حيث شملت الاتفاقيات مجالات متعددة مثل التعليم والتدريب و تحلية المياه و الكهرباء و الطاقة والرعاية الصحية والتعاون في البحوث الطبية و النفط و الغاز والتعدين وزيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفير التكنولوجيا والتقنية الرقمية لعمليات أرامكو السعودية والتدريب داخل المملكة.

ولفت إلى أن العلاقات بين المملكة وأميركا إستراتيجية، مثلما وصف الرئيس ترامب زيارته للمملكة بالتاريخية، فالمملكة قوة نفطية، وقوة روحية، ومرجعية إسلامية، وهي من داعمي الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، ومساهم رئيس وعقلاني في الاقتصاد الدولي، وعضو في مجموعة العشرين، ومنطقة جاذبة للاستثمار، وقبلة العالم الإسلامي، ويعلم الأمريكان قبل غيرهم أن المملكة محاربة للإرهاب، والتطرف الديني والأيديولوجي.

فيما قال المحلل الاقتصادي برجس حمود البرجس إن ما تم خلال زيارة الرئيس الأميركي من توقيع شراكات ومذكرات تفاهم بمئات المليارات لصفقات عسكرية ومشاريع إسكانية وصحية وبنية تحتية هنا وهناك، واستثمارات في أعمال نفطية ونقل ولوجسيتية وغيرها الكثير حتى قطاع التجزئة، ستساهم في البناء الاقتصادي وتوفير الوظائف.

ولفت إلى أن المملكة حاليا في مرحلة تحول اقتصادي كبير يحتاج لكثير من الوقت لاكتماله، هذا التحالف بمثابة حلول مؤقتة على الأقل في الاعتماد عليها، لحين اكتمال النجاح بالاعتماد على الذات في امتلاك التكنولوجيا والتقنيات والبحوث العلمية والتقدم الصناعي والخدمات المتقدمة وتطوير العقل البشري؛ لتستطيع الدولة منافسة الدول المتقدمة بعقول شبابها وشاباتها.