اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي الحرس الوطني

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الرياض ـ البلاد

تأهلت فرق القطاع الشرقي والغربي وسلاح الإشارة، ولواء الملك عبدالعزيز الآلي، للدور نصف نهائي من بطولة شهداء الحرس الوطني، التي تقام فعالياتها على ملعب مدينة الحرس الوطني بخشم العام في الرياض، وستنطلق مواجهات دور الأربعة الاربعاء المقبل. من جهته توج العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني، القطاع الغربي ببطولة كرة الطائرة، بعد تغلبه على مدارس الحرس الوطني بثلاثة أشواط مقابل شوط ، كما توج القطاع الشرقي ببطولة كرة الطاولة بعد فوزه على القطاع الغربي بنتيجة0/2. وفي منافسات شد الحبل تأهلت فرق وحدة الإمداد والتموين، ولواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والقطاع الشرقي، ولواء الملك عبدالعزيز الآلي للدور نصف النهائي، الذي سيقام الأربعاء المقبل، وستنطلق اليوم منافسات الرماية بمشاركة 120 راميا.