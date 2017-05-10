الآسيوي يوقع مذكرة تفاهم مع كونكاكاف

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الدمام-حمودالزهراني

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعزيز شراكته مع اتحاد شمال ووسط أميركا، ومنطقة الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، بعدما وقع سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، وفيكتور مونتاغلياني رئيس اتحاد كونكاكاف، مذكرة تفاهم بين الاتحادين القاريين. وحضر توقيع مذكرة التفاهم أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومجلس اتحاد كونكاكاف لكرة القدم، علماً بأن مذكرة التفاهم الأولى بين الطرفين، كانت قد وقعت عام 2015. ومن خلال مذكرة التفاهم، سوف يركز الاتحاد الآسيوي واتحاد الكونكاكاف، على جهود استكشاف فرص المسابقات المشتركة بين المنطقتين، كما ستهيئ مذكرة التفاهم الفرصة لتبادل الخبرات الفنية والإدارية في عدة جوانب، من ضمنها الحوكمة الجيدة والإدارة، والتطوير، والمسابقات، والتحكيم والتسويق والاتصال والنزاهة، والتكنولوجيا، والمسؤولية الاجتماعية.