الآيفون يعاني… استدعاء أكثر من 88 ألف آيفون 6 إس في الإمارات

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من الواضح مع الأخبار التي تتوالي عن آيفون 6 إس أنه يعاني فهل سيسير علي خطي هاتف سامسونج جالاكسي نوت7..؟

إنه الشهر التالي علي التوالي الذي يعاني منه هاتف آيفون 6 إس…

ففي الشهر الماضي أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية استدعاء هواتف آيفون 6 إس لتوقفها بشكل مفاجئ..!

لنتفأجي هذا الشهر باستدعاء جديد في الإمارات لعشرات آلاف هواتف آيفون لمشاكل في البطارية.

حيث أعلنت شركة “أبل” الأميريكية عن سحب أكثر من 88 ألف آيفون من السوق الإماراتية.

وذلك بعدما تبين وجود عطل في بطارية هذه الهواتف.

وبحسب ما أعلنت عنه حماية المستهلك الإماراتية

فإن ما يصل عدده إلى 88700 هاتف آيفون 6 إس يواجه مشاكل في البطارية وقد تتوقف بشكل مفاجئ أيضاً.

صنعت هذه الهواتف في الصين خلال شهري سبتمبر و اكتوبر 2015.

ولمعرفة إن كان هاتفك متضرراً يمكنك زيارة موقع الشركة

https://www.apple.com/ae/support/iphone6s-unexpectedshutdown/

وإدخال الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة لذلك، ولو شمل برنامج الإستدعاء هاتفك فإن آبل ستبدل لك البطارية مجاناً.

وأبلغ بعض المستخدمين لهواتف آيفون 6 إس عن توقف الجهاز عن العمل فجأة عندما يكون مستوى شحن البطارية ما بين 50-60 بالمئة.

كما قال البعض أن معدل استهلاك البطارية كان يزيد بشكل كبير بعد المكالمات الهاتفية.

هذه ليست أول مرة تستدعي فيها آبل هواتف آيفون لمشاكل في البطارية، لأنها سبق واستدعت هواتف آيفون 5 في عام 2013.

يمكنك قراءة خبر مبادرة آبل لتبديل بطاريات آيفون 6 إس التي توقفت….!

ولكن بما أنها وقعت في نفس المشكلة مرة سابقة لماذا لم تتعلم من الدرس أم أن الموضوع له أبعاد أخري وسيذهب إلي مصعني البطاريات كما فعلت سامسونج.