الأخضر الشاب يخسر من السنغال بمونديال كوريا

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كوريا الجنوبية- وكالات

فشل منتخب أخضر الشباب، في كسر عقدة المنتخبات الإفريقية، بكأس العالم تحت 20 عامًا، حين تلقى الخسارة أمام السنغال بهدفين نظيفين أمس، في افتتاح مبارياته بمونديال كوريا الجنوبية 2017. وسقط الأخضر الشاب للمرة الثالثة أمام منتخب إفريقي في المونديال، مقابل تعادل وحيد، فيما لم يستطع تحقيق الفوز على ممثلي القارة السوداء من قبل. وواجه منتخب الشباب خصمًا إفريقيا للمرة الأولى، في افتتاح نسخة 1989 بالسعودية، وحينها خسر من نيجيريا بهدفي موتيو أديبوجو، وكريستوفر أوهين، مقابل هدف واحد سجله سعدون السريطي.

وفي نسخة 2003 بالإمارات، اختتم المنتخب مبارياته، ضمن المجموعة الخامسة بالتعادل السلبي أمام ساحل العاج. وعندما حقق الأخضر السعودي الشاب إنجازه الوحيد في المسابقة بالتأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2011، خسر أيضًا أمام منتخب نيجيريا، بهدفي أحمد موسى، ولاري كايودي، في ختام مبارياته بالمجموعة الرابعة.