الأخضر الشاب يستهل مشاركته في كأس العالم غداً بمواجهة السنغال

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يستهل المنتخب السعودي للشباب لكرة غداُ مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوريا الجنوبية وتستمر حتى الحادي عشر من يونيو المقبل بمواجهة نظيره السنغالي غداً في أولى مبارياته الرسمية في البطولة، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية) على ملعب إنشون.

وكان الأخضر تأهل لبطولة كأس العالم بعد بلوغه الدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 19 عامًا 2016 التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة في شهر أكتوبر الماضي.

والتي خسرها الأخضر بركلات الترجيح 5 – 3 أمام المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة، بعد تعادلهما سلبًا في الأشواط الأصلية والإضافية .

وسيقود مباراة الأخضر الشاب والسنغال تحكيمياً طاقم مجري بقيادة فيكتور كاساي، ويساعده الحكمان جورجي رينج وفينسيل توث.

والروسي سيرجي كاراسيف حكمًا رابعًا، والإيطالي دانييلي أورساتو حكم الفيديو المساعد الأول، وحكم الفيديو المساعد الثاني الفنزويلي خوسيه أرقوتي.

وأقام الأخضر الشاب عددًا من المعسكرات التحضيرية استعدادًا للمشاركة في المونديال، حيث بدأت الاستعدادات بمعسكر أقيم بمحافظة جدة.

خاض الأخضر من خلاله لقاء ودي وحيد أمام منتخب موريتانيا، في حين أقيم المعسكر الثاني في تركيا.

وخاض الأخضر من خلاله عددًا من المباريات الودية مع منتخبات أذربيجان، السودان وأوكرانيا.

ثم معسكر في إيطاليا الذي لعب من خلاله عددً من المباريات الودية أمام منتخب آيسلاندا وفريق درجة الشباب بأندية روما، لاتسيو، وفورزوني.

واختتم الأخضر استعداداته بتجمعه في الرياض وإقامة تدريباته لمدة 4 أيام على الملعب الرديف لإستاد الأمير فيصل بن فهد بداية شهر مايو الجاري.

وانتقاله إلى مدينة أنسان بكوريا الجنوبية والتي أقام فيها معسكرًا إعداديًا لأكثر من أسبوعين خاض خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبات كوريا الجنوبية، كوستاريكا (مباراتين وديتين)، والأوروغواي.

من جانبه أوضح مدرب الأخضر الشاب سعد الشهري أن معسكر الأخضر في كوريا الجنوبية هو مرحلة من عدة مراحل تم العمل عليها في فترات ماضية.

مشيرًا إلى أن كل المراحل تهدف إلى تجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.

مؤكدًا أن الاستفادة من المعسكرات كبيرة ومتمنيًا في الوقت ذاته انعكاسها على أداء منتخبنا في البطولة.