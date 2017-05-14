الأخضر الشاب يواجه الأوروجواي ودياً غداً

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يواجه المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم في الثامنة من مساء الغد بتوقيت كوريا الجنوبية (الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة ) نظيره منتخب الأوروغواي لدرجة الشباب على ملعب غويانق في مدينة انسان بكوريا الجنوبية.

وتأتي هذه المباراة كآخر المباريات الودية للأخضر الشاب في معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية.

استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا التي ستنطلق المقرر في العشرين من مايو الجاري بكوريا الجنوبية.

واستأنف الأخضر اليوم تدريباته في المعسكر بتمارين الإطالة في بداية الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب سعد الشهري.

ثم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى.

من جهة أخرى، واصل لاعب منتخبنا محمد الزبيدي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.