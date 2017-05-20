العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأخضر يتحضر للكنغر في فرانكفورت

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الأخضر يتحضر للكنغر في فرانكفورت
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الرياض- البلاد
يستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برنامجه الإعدادي؛ استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا، في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018؛ حيث ستبدأ الفترة الثانية بتجمع اللاعبين مساءً في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإقلاع نحو مطار فرانكفورت الدولي؛ لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من20 – 27 من شهر مايو، في مدينة فرانكفورت الألمانية.

التصنيف: الرياضة

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