الأخضر يدشن معسكره بالرياض

شارك عبر واتساب

المنسق الإعلامي – فهد السليم

تصوير – يزيد الضويحي

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، حصة تدريبية، على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص، بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م. بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، لتختتم الحصة التدريبية بتمرين استرجاعي وسط الدائرة . على صعيد متصل اكتفى اللاعب فهد المولد بتمارين خاصة في صالة الحديد.