الأخضر يواصل استعداده لأستراليا .. كيال : هذه حقيقة إبعاد هزازي

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جدة ـ البلاد

أبدى المشرف العام على منتخبنا الوطني طارق كيال، استغرابه من تضخيم البعض لاستبعاد مهاجم الأخضر نايف هزازي من معسكر المنتخب بفرنكفوت الألمانية؛ استعدادًا للقاء أستراليا الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا2018، وقال: نحن مؤتمنون على المنتخب، ولهذا لابد أن نكون صادقين، وشفافين مع الجميع، وهو ما فعلناه مع نايف، فهو يعاني من صداع نصفي مستمر، أثر عليه في تأدية التدريبات، والمدرب رأى استبعاده؛ حتى يتمكن من العودة للعلاج، وهو ما قام به حيث أجرى أمس حجامة، وسوف يواصل علاجه، وبعد ذلك، سيقرر المدرب عودته للمعسكر من عدمه. من ناحية أخرى، واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس، على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في فرانكفورت، برنامجه التدريبي، ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك، بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية، التي تركزت على تنويع صناعة اللعب، والتحرك السليم للاعبين في المستطيل، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمه على نصف مساحة الملعب .