العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأخضر يواصل تحضيراته لأستراليا بالتكتيك

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الأخضر يواصل تحضيراته لأستراليا بالتكتيك
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المنسق الإعلامي – فهد السليم
تصوير – يزيد الضويحي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، تدريباته على ملاعب التدريب، بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص، بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين إحماء متنوع، لينفذ بعدها اللاعبون مجموعة من التمارين التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية، بتقسيمة على منتصف الملعب، أوقفها المدرب عدة مرات لتصحيح الأخطاء.

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التصنيف: الرياضة

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