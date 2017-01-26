الأرصاد: أتربة وغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة
في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية
والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وتتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة
بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم الغد لهطول أمطار رعدية على منطقتي
المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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