الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في 7 مناطق
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم ، انخفاضاً في درجات الحرارة
على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة
مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية التي قد تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة
وتثير الأتربة والغبار؛ وبالتالي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على معظم مناطق المملكة
ولم تستبعد تكون الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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