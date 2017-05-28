الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم

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تل ابيب – وكالات

أعلن الأسرى الفلسطينيون تعليق إضرابهم عن الطعام لمدة 24 ساعة، تبدأ خلالها مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذ مطالبهم.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية انتهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين في ختام مفاوضات ماراثونية مع قيادة الإضراب والأسير مروان البرغوثي، يأتي ذلك بعد 41 يوماً من الإضراب.

وتشمل تفاصيل الاتفاق الذي يشمل زيادة عدد الزيارات للأسرى لتصبح مرتين شهرياً.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلاله بحث مسألة الأسرى ومطالبهم. جرى بعدها تواصل بين قيادات أمنية فلسطينية وإسرائيلية، ثم عقدت مباحثات ماراثونية مع قيادة الإضراب في السجون.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير لـ”رويترز”: “بعد مفاوضات استمرت 20 ساعة مع قيادة الإضراب، على رأسهم مروان البرغوثي، تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوما”. وأوضح قراقع أنه لا توجد لديه تفاصيل حول هذا الاتفاق.