الأسر المنتجة تواصل مشاركتها بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ” الجنادرية 31 “

شارك عبر واتساب

تتواصل فعاليات الأسر المنتجة بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 “.

من خلال 30 محلاً مخصصة للأسر المسجلة في مشروع (الاستثمار من المنزل) لعرض منتجاتها المنزلية وتسويقها في المهرجان .

وتنوعت المعروضات بين ملابس تراثية وأعمال يدوية ومأكولات شعبية اشتهرت بها مناطق ومحافظات المملكة.

الأمر الذي زاد من إقبال الزوار على هذه المشروعات، حيث نوهوا بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة .

وأوضحت – إحدى المشاركات من الأسر المنتجة :

أنها تعمل على تطوير الخوص وتحويل الأدوات الحديثة إلى اشكال تراثية مثل صواني التقديم والسلال والتحف وتلبيس الحقائب.

مشيدةً من خلال مشاركتها الـ 15 في الجنادرية , بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر المنتجة.

فيما تقدم ” أم فيصل ” :

المأكولات الشعبية مثل الجريش والقرصان والعديد من الأكلات التي شهدت إقبالاً كبيراً.

مؤملةً من وزارة العمل وضع برامج مميزة خاصة بالأسر المنتجة لجذب زوار الجناح .

كما أبانت – المشاركة في معرض الأسر المنتجة – حمدة:

التي تعمل على طلي الإكسسوارات بالذهب والخرز الأوروبي, أنها تقتني السلاسل من الخارج وتقوم بطليها وإضافة الحجر واللؤلؤ والخرز عليها.

فيما أبانت – المشاركة هيفاء -:

أنها تعمل في مجال الطباعة على الأواني مثل الصحون والأكواب والفناجيل ، وكذلك الشموع والعديد من التحف التي تقوم بطبع الصور والأشكال عليها حسب الطلب .