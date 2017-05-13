الأسواق تستقبل (بشائر) فاكهة الصيف

شارك عبر واتساب

تقرير : مبارك الدوسري

بدأ المستثمرون في فاكهة “الشمّام” بمحافظة وادي الدواسر جنوب مدينة الرياض، في جني محصول مزارعهم هذا العام وتسويقه داخل المحافظة وخارجها، وسط مؤشرات تؤكد نجاح الموسم، مما دعا كثير من تجار تلك الفاكهة من خارج المحافظة الى القدوم للحراج اليومي في الوادي لشراء كميات من الشمام ونقله وبيعه بالجملة والتجزئة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.وقال أحد المستثمرين في السوق محمد بن ناصر الدوسري: إن مايصل للسوق حالياً من المركبات يتجاوز الــ 50 مركبة، متوقعاً زيادة العدد إلى الضعف في قادم الأيام مع وصول أنواع أخرى من الشمام المنجاوي، مبيناً أن سعر حمولة المركبة يعتمد على حجم الثمار حيث يتراوح الجيد مابين 2500 – 2000 ريال، فيما يتراوح سعر حمولة المركبة من النوع المتوسط مابين 1800 – 1500 ريال .واوضح أحد المشترين خالد بن مسفر القحطاني أنه يشتري يومياً مابين 3- 4 مركبات من الشمام، حيث يحملها لبيعها بالتجزئة وأحياناً بالجملة في أسواق أبها، وخميس مشيط، وجازان، وتهامة، متوقعاً انخفاض السعر في قادم الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة العرض، ودخول شهر رمضان المبارك، فيما أفاد عبدالعزيز شيخ أحمد أنه يشتري يوميًا حمولة مركبة من الشمام ويوزعها في صناديق بلاستيكية يتسع الواحد منها إلى 12 حبة يتراوح سعرها ما بين 25 – 20 ريالاً.