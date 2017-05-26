(الأشياب) تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان والعيد

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جدة – حماد العبدلي

أعلنت شركة المياه الوطنية, أنها ستستقبل عملاءها عبر مراكز خدمات العملاء للشركة خلال شهر رمضان الفضيل، وأيام عطلة عيد الفطر المبارك على فترة واحدة (صباحية).

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل بمراكز خدمات العملاء بالمدن الأربع التي تشرف عليها وهي (الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف)، ستبدأ من الساعة (10:00) صباحاً حتى الساعة (4:00) عصراً.

ولفتت الشركة, إلى أنها قامت بتوفير قنوات أخرى لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة ، فضلاً عن مراكز الاتصال الموحد التي تعد أحد قنوات الخدمة الرئيسة التي تعمل بشكل مستمر لاستقبال طلبات العملاء وخدمتهم على الرقم 920001744 .

وفيما يتعلق بمواعيد عمل محطات تعبئة المياه (الأشياب) خلال شهر رمضان وأيام عطلة عيد الفطر، أوضحت الشركة أن المحطات ستعمل على مدار الساعة, مؤكدة أنه تم تجهيز هذه المحطات بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية؛ وذلك لتكون قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة على قطاع المياه خلال هذه الفترة في كل من (الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف).

وأشارت الشركة إلى أن هناك 14 محطة لخدمة مدينة الرياض في أحياء (النزهة، والخليج، والنسيم، والصفا، والمصانع (1)، والسويدي، والعريجاء، التعاون، الرمال، المصانع (2)، البديعة 6، لبن، النظيم، والنرجس)، و 5 محطات تخدم مدينة جدة في أحياء (الفيصلية، وقويزة، وكيلو (14)، وبريمان، والخمرة)، و 3 محطات في مدينة مكة المكرمة في أحياء (الكعكية، كدي وعرفات)، و 6 محطات في الطائف في أحياء (العرفا، والسيل، والحوية، والشرفية، والمثناة والجوهرة).