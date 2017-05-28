العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمريكيون يعتبرون المملكة صديقة وإيران عدواً

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الأمريكيون يعتبرون المملكة صديقة وإيران عدواً
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واشنطن ــ وكالات
اظهرت استطلاع راي لصحيفة “الإيكونوميست” حول نظرة الشعب الامريكي لبعض دول العالم، أن غالبية الأمريكيين يعتبرون المملكة العربية السعودية دولة صديقة بينما ينظرون إلى إيران على انها عدو. ووفقاً للاستطلاع الذي شمل 1500 شخص بالغ، فأن 35% يعتبرن المملكة دولة صديقة في حين ان 11٪‏ يعتبرونها حليفا. في المقابل كشف الاستطلاع الذي شمل العديد من دول العالم ان 41% من الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن إيران دولة عدو، وان 6% فقط يرونها دولة صديقة وان 2% فقط يعتبروها حليفا للولايات المتحدة.

التصنيف: الأخيرة

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