الأمير أحمد بن عبدالعزيز يرعى حفل معهد العاصمة النموذجي

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الرياض- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي معهد العاصمة النموذجي الحفل الختامي ومسيرة الخريجين للمعهد لعام 1437-1438هـ الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي مساء أمس.

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت أنشودة ترحيبية لأطفال المعهد، ثم بدأت مسيرة الخريجين.

بعد ذلك ألقى الطالبان بندر بن خالد اليحيى وسعود بن عبدالرحمن الموسى كلمة الخريجين رحبا فيها بسموه مبينين أن رعاية سموه لهذا الحفل تجسد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلابه في هذا الوطن من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

ثم ألقى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم كلمة رحب فيها بسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز وقال: إن حضور سموه ما هو إلا جزء تعودنا عليه في كل عام يحظى به الطلاب مع من كان وراء إنجازات هذا الصرح.

وأضاف الطخيم انه مع كل صباح يصل إلى المعهد 2600 طالب يحظون برعاية واهتمام أكثر من 200 معلم ومعلمة تحت إشراف ومتابعة من 25 مشرفا وقائدا تربويا. عقب ذلك قدم طلاب المعهد فقرة إنشادية بعنوان ( مسيرة صرح وطموح وطن ) من كلمات محمد الخليف والحان وتدريب عبدالعزيز الزهراني .

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الفائزين بجائزة (الأمير أحمد بن عبدالعزيز للأداء المتميز ) كما كرم أعضاء لجنة الجائزة، وشركاء المعهد في الإنجاز.

بعد ذلك قلد سموه كشافة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي مناديل الشارة، ثم تسلم سموه درعا تذكاريا من مدير عام المعهد.