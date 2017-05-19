الأمير أحمد يثمن جهود جمعية الزهايمر وتوسيع خدماتها

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، بما حققته الجمعية من انجازات وما وضعته من إستراتيجيات لمواجهة توسع خدماتها وازدياد مسؤولياتها.. جاء ذلك خلال رعايته اجتماع الجمعية العمومية الثامن، وذلك بقصر طويق للاحتفالات في الرياض.

وأضاف سموه: لقد تابعت جهود الجمعية خلال العام المنصرم وما حققته بفضل الله على أكثر من محور، ففيما يتعلق ببرامجها التنموية المختلفة قدمت معونات الرعاية والتطبيب والخدمات المكملة لمستحقيها وازدادت مسؤوليتها مؤخراً بسبب زيادة في عدد المرضى وارتفاع تكاليف علاج هذا المرض العضال وتضخم نفقاته ، مبينا أن الجمعية قدمت برامج ومشاريع تستقطب بها الداعمين وعدد من القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعكس حجم الثقة في أداء الجمعية وتوجهاتها، كما تعكف الجمعية حالياً على دراسات استراتيجية نحو تطلعات تخدم رؤيتها ورسالتها القادمة.

وتمنى سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن يتواصل هذا التعاون وأن تترسخ قواعد الثقة المتبادلة بما يسهم في تطوير خدمات الجمعية وإيصالها لكل من يحتاجها، وأن يرقى هذا الأداء بما يتناسب مع مكانة هذا الوطن، وبما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من رعاية ودعم لمشروعات العمل الخيري والإنساني، ولاحتياجات المواطن بصفة عامة .

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز كان في استقباله صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم.

عقب ذلك ألقى الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل، وقدم له الشكر والتقدير على ما تحظى به الجمعية من دعم ومساندة من سموه الكريم .

وأوضح سموه أنّ الجمعية مقبلة على مرحلة جديدة من الإنجازات بعد أن حققت أهدافها الرئيسية، مؤكداً أن الجمعية تخطت الأهداف الرئيسة، وتسعى لانطلاقة أخرى في اتجاه مشاريع رعائية وعلاجية وتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمستهدفين بها من مرضى الزهايمر وكبار السن. وأثنى سموه على نهج الجمعية والطرق الحديثة التي تتبعها لاستدامة خدماتها وقدرة منسوبيها على تخطي الحواجز والعقبات التي تعترض استدامة خدماتها الراقية التي يحظى بها الآلاف من مرضى الزهايمر.

ورفع سمو الأمير سعود بن خالد الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توفره من دعم ومساندة لقطاعات العمل الخيري في المملكة، ولجمعية الزهايمر على وجه الخصوص.

من جانبها ألقت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسة اللجنة التنفيذية بالجمعية كلمة استعرضت فيها إنجازات الجمعية ووجهت فيها الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع داعمي الجمعية من قطاعات مختلفة وأفراد.

ثم أعلنت سموها عن انطلاقة عدد من البرامج لهذا العام وهي: بإشراف اللجنة العلمية برنامج رد الجميل المشروع التدريبي المخصص لمقدمي الرعاية لتأهيل كوادر وطنية مدربة

إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز برنامجي التدريب الإلكتروني وأطباء زائرون ، بعدها كرم سموه عدداً من الجهات والأفراد الذين قدموا دعماً ومساندة لأنشطة وبرامج الجمعية.