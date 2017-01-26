الأمير تركي بن عبدالله يشكر أمين (موهبة) السابق

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الرياض – البلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، شكره لمعالي الأمين العام السابق لـ”موهبة” الدكتور خالد السبتي، تقديراً لدوره البارز وعمله وجهوده السابقة في إدارة المؤسسة.

وقال سموه في خطاب وجهه للسبتي : أتقدم بخالص الثناء وعميق الإشادة على الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتموها خلال فترة عملكم أميناً عاماً للمؤسسة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، شهدت المؤسسة خلالها إطلاق الخطة الإستراتيجية للموهبة والإبداع ودعم الابتكار، وتوسعاً كبيراً في مبادراتها وبرامجها؛ لترعى مواهب الوطن من الطلبة والطالبات, كنتم فيها عند حسن ظن واختيار المغفور له – بإذن الله – خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, باذلين ما في وسعكم لتحقيق رسالة المؤسسة في الموهبة والإبداع ودعم الابتكار بالمملكة. وعبر سموه باسمه واسم منسوبي مؤسسة “موهبة” وجميع مواهب الوطن عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان على كل ما قدمه الدكتور السبتي من قيادة وفكر وجهد .