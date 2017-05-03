الأمير حسام بن سعود يرعى حفل جامعة الباحة

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الباحة – البلاد

رعى صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1437- 1438هـ، وذلك بمقر الصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة.

معالي مدير جامعة الباحة أعرب عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للحفل ومشاركة الطلاب فرحة التخرج ، مهنئاً سموه بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة. وبين أنّ رعاية سموّه لحفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب وطالبات جامعة الباحة؛ تعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه حكومتنا الرّشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وليّ عهده الأمين وسمو وليّ وليّ العهد – حفظهم الله – لدعم مسيرة العلم والتعليم ، معرباً عن سعادته بتخريج هذه الدفعة من طلاب وطالبات الجامعة.

وأعرب الدكتور كوشك باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن شكره لصاحب السمو الملكيّ الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، على ما قدّمه للجامعة من دعم ورعاية واهتمام ومتابعة ،

كما قدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتورِ أحمد العيسى على ما تلقاه جامعة الباحة مِن دعم ومتابعة ، ولجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، وإداراتها السابقة، ممثّلةً في معالي الدكتور سعد الحريقي، مديرِ الجامعة الأسبق، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن محمّد الزهراني، على ما قدَّموه للجامعة . عقب ذلك شاهد سموه والحضور أبوريتا إنشاديا ، تناول أبرز ملامح التطور الذي شهدته المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز كلمة ، أعرب فيها عن سعادته وهو يشاطر أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم،في مناسبة تشكل قيمة وطنية يزف من خلالها إلى ميدان الوطن كوكبة من الخريجين الذين أكملوا دراستهم في شتى التخصصات. وقال سموه ” إن المتأمل لمسيرة الإنسان منذ الأزل ولحركة الحضارات عبر القرون ، يدرك أن التاريخ لا يفاخر إلا بما احتوته حضارات تلك الأمم من اكتشافات واختراعات ،

حيث أن الدول لا تنال صدارتها إلا بقدراتها العلمية والفكرية ” ، منوهاً سموه بالأعمال الجليلة التي استشعرها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – في محاربة الجهل ونشر العلم.

وخاطب سموه في ختام كلمته الخريجين قائلاً ” لكم من صميم قلبي أحر التهاني والتبريكات وأصدق الأماني والدعوات ، فأنتم عماد هذا الوطن وفخره ، واليوم تخرجون لميادين العطاء بعد أن تسلحتم بالعلم والمعرفة، لتسهموا في بناء هذا الوطن ورفعته ،

بعد أن تحددت الرؤية بالمستقبل ، مستثمرين ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من إمكانيات ودعم لا محدود ” ، معرباً سموه عن شكره لمعالي مدير الجامعة ولمنسوبيه ولكل من أسهم في إعداد جيل متعلم.