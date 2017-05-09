الأمير سعود بن نايف : التقنية لن تحول دون سياسة الباب المفتوح

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الدمام- حمود الزهراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة صباح الأحد عدداً من الخدمات الالكترونية ضمن برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العمل في إمارات المناطق “ريادة” الذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة، إن هذه الخدمات تساهم في توفير وقت مراجعي الإمارة، بأسرع وقتٍ ممكن، وهذا ما يجعل كافة المسؤولين يعملون على خدمة المستفيد وفق أحدث التقنيات، فهذه البرامج تساعد الكثير من الجهات في التخفيف مما يعانيه مراجعيها في سبيل الحصول على الخدمة، فالتقنية أصبحت واقعاً، وليس خياراً على الجهات التي تقدم الخدمة.

وأضاف سموه يحفظه الله، إن تدشين هذه الخدمات ستكون خياراً سهلاً للمستفيد، ولن تحول هذه الخدمات بيننا وبين أبنائنا وإخواننا المواطنين والمقيمين، فسنظل نعمل بسياسة الباب المفتوح التي اتخذته هذه الدولة نهجاً لها منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فأبوابنا ستظل مفتوحة، وبإمكانهم مقابلتي أو مقابلة سمو النائب، أو وكيل الإمارة، أو أي مسؤول من المسؤولين، فالمستفيد مخير بين الخدمة الإلكترونية أو الحضور شخصياً لمقر الإمارة ولقاء مسؤوليها وطلب الخدمة التي تعنيه.

وأثنى سمو أمير المنطقة خلال كلمته على الدعم الكبير والمستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ، من دعمٍ واهتمام لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق، الذي يصب في مجال خدمة المستفيد أولاً وأخيراً.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن تفاصيل تلك الخدمات الالكترونية والأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما اطلع سموه على أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية التي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق والارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي.

ويتضمن برنامج ” ريادة ” خمسة مشروعات رئيسة هي “الاستراتيجية والحوكمة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، ومتابعة التحول والتغيير ” وقد بدأ تنفيذها منذ أكثر من عام عبر مراحل متعددة، حيث استهدفت المرحلة الأولى منها إعداد البنى التحتية بالتركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطن والمقيم، بحيث تركز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصةً في المسار الالكتروني لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق.

وتشمل المرحلة الأولى التي جرى تدشينها حزمةً من الخدمات الالكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة الشرقية للمواطنين والمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية “أبشر” وتشمل 33 خدمةً الكترونية منها 18 خدمة للمواطنين و 15 خدمة للمقيمين، والتي من شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين، وقطاعات الأعمال، وتطوير الخدمات لكافة المستفيدين.