الأمير : سعيد بالمشاركة ومتفائل بالفوز
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جدة – أحمد إلياس
أبدى سعد الأمير عن سعادته لمشاركة فريقه في مباراة اليوم أمام المنافس التقليدي، فريق الاتحاد، التي تعتبر مباراة من العيار الثقيل، كونها “ديربي مثيرا” بين الفريقين، ودائماً ما يحظى بالإثارة والندية، وقال الأمير: أنا متحمس وسعيد للعب اليوم في الديربي المثير، والمعروف على صعيد الوطن العربي، ووقد عرف الفريقان بتنافسهما القوي والقديم، والمباراة اليوم قوية ومصيرية وعلينا حساب كل شيء واقتناص الفرص، من أجل تحقيق الهدف المنشود للفريق، خاصة أن المباراة تعني لنا الكثير، ونعتبرها مباريات كؤوس هي وكل المباريات المقبلة بالدوري. وسندخل مباراة اليوم من أجل الفوز وفريقنا قادر على انتزاع الفوز من الاتحاد.
الوسوم:الأمير : سعيد بالمشاركة
التصنيف: الرياضة
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