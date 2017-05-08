الأمير سلطان بن سلمان : معرض روائع آثار المملكة في كوريا الجنوبية تلاقي لحضارتين عظيمتين ورسالة للتعاون بين الشركاء

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”.

الذي فتح أبوابه في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول هو ليس فقط عن الآثار.

بل للتعريف بدولة مهمة على المستوى العالمي وشريك أساسي ساهم في بناء اقتصاد كوريا الحديث.

وقال سموه في تصريحات لوسائل الإعلام بعد افتتاح المعرض اليوم: ” هذا المعرض هو تلاقي لحضارتين عظيمتين، وهو ليس قطعاً أثرية فحسب بل رسالة للتعاون بين الشركاء، والتعارف مع من نتبادل معهم اقتصادياً وننسق سياسياً، فالشعوب والحكومات تعزز من تعاملها وثقتها بمقدار معرفتها بعراقة من تتعامل معه ومكانته عبر الزمن، والبشر مجبولون على زيادة التعاون مع من يعرفون أهميته ومكانته الحضارية، فمثلما أن لدى الكوريين اعتزاز بتراثهم الذي يعود لخمسة آلاف سنة فإن السعوديين يقفون في الجزيرة العربية على تعاقب حضاري لآلاف السنين، وحضاراتهم أثرت العالم وأضافت للموروث الإنساني منذ بدايات التاريخ، وكانت هي مهد هذه الحضارات ونقطة التقاء للتجارة العالمية والهجرات البشرية ومنطلقاً لها، لتتوج ذلك بأن كانت مهد رسالة الإسلام العظيم الذي انتشر في أصقاع الأرض ومتمماً للحضارات التي سبقته ومثرياً للبشرية بعد نزول خاتمة الرسالات في الأرض التي اختارها الله لتكون منطلقاً لرسالته السمحة .

وأشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن المعرض يعد أول معرض ثقافي حضاري بهذا الحجم يقام في كوريا لدولة أكد المسئولون الكوريون أنها كانت المساهم الأساسي في بناء الاقتصاد الكوري، مضيفا أن المعرض يكسب أهمية خاصة لأصدقائنا الكوريين الذين يحفظون للسعودية الكثير من الفضل في ازدهار اقتصادهم وتقدم بلادهم، وهو الدور الذي نص عليه مؤسس اقتصاد كوريا الحديثة في كتابه، ويحفظه مسؤولو الدولة والمطلعون على حراكها الاقتصادي، ويمثل هذا النوع من المعارض حاجة أساس لتقديم المملكة بوصفها دولة ذات حضارة وتاريخ عريق وحضور عالمي مهم، ونافذة يطل العالم منها على حضارة المملكة وثقافتها وأسرار قوتها ونمائها، لنقدم بلادنا بالمكانة التي تستحقها بين الأمم المتحضرة التي تقف على ثراء تراثي وحضاري .

وقال الأمير سلطان بن سلمان سموه إن السياحة والتراث في المملكة هي اليوم صناعة متكاملة تقوم عليها قطاعات مكملة لها مثل النقل والترفيه والثقافة وقطاعات أخرى لا يكون لها أن تقوم وتزدهر بدون وجود منصة متكاملة لصناعة السياحة، وهو ما استثمرت فيه الدولة عبر إنشائها للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي عملت بمنهجية واضحة وتوازن كبير لوضع أسس ثابتة لهذه الصناعة بأنظمتها وتشريعاتها وشراكتها مع المجتمع الذي عملت معه وهيأته لينطلق من مرحلة التوجس من السياحة إلى القبول بها وصولاً إلى المطالبة والإلحاح لتوفير الخدمات السياحية المبنية على قيم المجتمع وما توافق عليه المواطنون، إضافة إلى العناية بالتراث بكل جوانبه بوصفه مكوناً أساساً في هوية المواطنين وعنصراً أصيلاً في كينونة الدولة والمجتمع، ومنطلقاً صلباً للمستقبل الذي لا يبنى إلا على أصول ثابتة، فأصبحت العناية بالسياحة والتراث مطلباً ملحاً وقطاعاً اقتصادياً جاداً لا مجرد ترف أو نشاط هامشي أو مكمل، ما هيأ الظروف لنمو القطاعات المرادفة، وجعل السياحة والتراث حاضرين في برامج الدولة المستقبلية ورهاناً أصيلاً للتحولات في برامجها التنموية، مؤكدا على أن الهيئة استمدت من نهج ونظرة خادم الحرمين الشريفين احترامه للقيم وتقديره التراث، واستدعاء الدروس من الماضي للانطلاق بتوازن للمستقبل .

وأضاف: “نظرتنا للتنمية التي تعلمناها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله والتي تمثلها (حفظه الله) في كل مراحل حياته الإدارية الزاخرة بالإنجازات، وعرفناها باستقراء مسيرة قادة هذه الدولة منذ تأسيسها، تقوم على عناصر مهمة غير البناء الحسي والمشاريع الإنشائية، في مقدمتها احترام القيم وتقدير التراث، واستدعاء الدروس والعبر من الماضي للانطلاق بتوازن وواقعية للمستقبل، وذلك ما جعل مسيرة التراث التي قادتها الدولة مع المواطنين وأدارتها الهيئة بشراكة مع الجميع تتجاوز المعوقات والنظرة التي تتوجس منه أو تختزله في البقاء في الماضي وتصويره على أنه معيق للتقدم، لتصل به للمكانة الصحيحة التي ترى فيه اساسا للنمو والتحضر الذي عرفت به هذه البقعة الجغرافية المهمة.

وكان معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” قد افتتح اليوم الاثنين 12 شعبان 1438 هـ الموافق 8 مايو 2017م، في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية الكوري الدكتور يو إل هو، وبحضور معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، معالي وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية السيد سونق سو كيون، ومعالي الدكتور عبدالواحد الحميد عضو مجلس إدارة الهيئة، وسعادة مدير عام المتحف الوطني الكوري يي يونق هون. وألقى سموه كلمة في حفل افتتاح المعرض قال فيها: “جئنا لنعرف الحضارة الكورية العريقة بحضارتنا الضاربة في التاريخ، من خلال معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”، في محطته الثانية عشرة عالمياً، والثانية آسيويا بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بدء جولة المعرض آسيويا”، كما عبر عن اعتزاز المملكة بإقامة هذا المعرض المهم عالميا في كوريا الجنوبية التي تربطها بالمملكة علاقات تاريخية وثيقة ومميزة. ولفت سموه النظر إلى أن إقامة هذا المعرض تأتي في مرحلة مهمة من تاريخ المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي عُرف عنه اهتمامه بتاريخ الجزيرة العربية، وحضاراتها، وتاريخ الحضارات الإنسانية، وقد أصدر الكثير من الأنظمة والقرارات التي أحدثت نقلة نوعية في مجالات العناية بالتراث الحضاري للمملكة، التي توجت باعتماد مشروع وطني مهم بمسمى برنامج “خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة”، حيث يحظى البرنامج الرائد برعاية خاصة، وتمويل سخي من الدولة لكونه مشروعاً تاريخياً مهما، يشمل منظومة من المشاريع والبرامج، لإحداث نقلة تاريخية غير مسبوقة على جميع المستويات، ويشكّل هذا المعرض نشاطاً رئيساً ضمن مسارات التوعية والتعريف للبرنامج . ونوه سموه بالعلاقات الوثيقة بين المملكة وكوريا الجنوبية، التي تحظى باهتمام القيادة في البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين تشهد نمواً مضطرداً، عادا مشاركة معالي وزير الطاقة والصناعة السعودي في افتتاح المعرض دلالة على الشراكة الاقتصادية الفاعلة ومقدرا سموه للفالح هذه المشاركة . وتابع الأمير سلطان بن سلمان قائلا : ” كوريا دولة عظيمة بثقافتها وتراثها ومواطنيها وقيم العمل فيها، والسعودية كذلك دولة ذات تاريخ عظيم وحاضر مزدهر، لذا فهما يفهمان لغة الخضارة والأصالة”، مشيرا إلى أن كوريا أسهمت في مشاريع البنية التحتية للمملكة، التي أسهمت في بناء الاقتصاد الكوري الحديث، كما أن كوريا دائماً قريبة من المشاركة في مشاريع التطوير والتحديث التي تعيشها المملكة باستمرار، مشيرا إلى أن المملكة وقعت مع الجانب الكوري على برنامج للتعاون في مجال السياحة والحرف اليدوية في العام 2013م والذي نفذ من خلاله معرض للحرف الكورية في الرياض، وتدريب عدد من الحرفيين السعوديين في كوريا على حرفة الخزف.