الأمير سلطان بن سلمان يرعى انطلاق “عاصمة السياحة الإسلامية”

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المدينة المنورة – جازي الشريف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السبت المقبل حفل افتتاح فعاليات المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية لهذا العام ,بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية المهندس خالد الشهراني، أن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف المناسبة من مختلف دول العالم الإسلامي ، مشيراً إلى أن العد التنازلي للفعاليات قد بدأ مبكرا ليكون الحفل الأول من نوعه على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي.

وبين أن الحفل سيشهد حضور العديد من المسؤولين بالمملكة وخارجها من وزراء وسفراء ومثقفين وأدباء وإعلاميين، لافتا إلى أن الحفل سينقل عبر شاشات العرض الضخمة مباشرة لعدد من المواقع بالمدينة المنورة منها ممشى الزهور بحديقة الملك فهد وممشى الهجرة ومجمع الراشد مول التجاري .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفعاليات المصاحبة ستنطلق عقب حفل الافتتاح مباشرة بالعديد من الفعاليات والمهرجانات الشيقة التي ستزيد من نسبة الجذب السياحي لمنطقة المدينة المنورة ، مؤكدا سعي اللجنة المنظمة لظهور المناسبة على مدار العام بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة .

وبين أن وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م وهيب السهلي أطلع أمس على استعدادات اللجنة المنظمة لحفل افتتاح المناسبة بحديقة الملك فهد المركزية يرافقه عضو اللجنة التنفيذية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير بن محمد ناصر ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة المتحدث الرسمي للمناسبة المهندس خالد الشهراني والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة المهندس وافي القحطاني وعدد من المسؤولين عن المناسبة .

ولفت إلى أن رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة عبر عن ارتياحه لما وجده من عمل دؤوب يقوده أبناء المدينة المنورة ،مؤكدا أن هذا الحدث سيسهم في إبراز المواهب الشابة التي ستثبت قدرتها على تنظيم احتفالات دولية وإقليمية مهمة ، مضيفا في تصريح له عقب جولته التفقدية سعي اللجان العاملة التي تجاوز عدد العاملين بها اكثر من 700 موظف لتكون هذه المناسبة ذكرى عزيزة وخالدة في نفوس أبناء العالم الإسلامي.