الأمير سلطان يلتقي وزير السياحة الزيمبابوي

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الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر قطاع التراث الوطني التابع للهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي اول أمس، معالي وزير السياحة وصناعة الفنادق والضيافة بجمهورية زيمبابوي الدكتور والتر مزيمبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بالضيف مقدرا له زيارته للمملكة، فيما جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتراث، وسبل تعزيزها.

من جهة ثانية قام معالي وزير السياحة وصناعة الفنادق والضيافة بجمهورية زيمبابوي الدكتور والتر مزيمبي، بزيارة للمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقام الضيف بجولة في المتحف رافقه خلالها نائب الرئيس لقطاع الآثار والمتاحف المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جمال عمر ، حيث اطلع الوزير الزيمبابوي على قاعات المتحف وما يضمه من معروضات عن حضارات الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيف عن إعجابه بالمتحف وما يقدمه من عروض ، مشيداً بما تتميز به المملكة من إرث حضاري وعمق تاريخي أبرته معروضات المتحف.وتسلم الضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.