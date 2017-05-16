الأمير طلال يرعى اجتماع عمومية (إبصار)

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند)، الرئيس الفخري لجمعية “إبصار” للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، يُعقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم الاثنين اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لـ ” إبصار” .

ويناقش الاجتماع أنشطة ” إبصار” ومنجزاتها خلال 2016 ، كما تتم مناقشة والحساب الختامي للعام الماضي مع المراجع القانوني وإقراره ، ويطلع الاجتماع على خطة عمل الجمعية وإقرار الموازنة الإدارية لها.

يذكر أن جمعية “إبصار” للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، أسست بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز في رمضان عام 1424هـ، وهي أول جمعية سعودية متخصصة في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية، وهي الأولى على مستوى العالم العربي التي تُعنى بخدمات ضعف البصر وتأهيل المعوقين بصرياً والمختصين العاملين في المجال ،

وتقديم اختبارات تقويم البصر، و توفير التقنية لضعاف البصر مع الدعم والمساندة التدريبية ، وتوعية المجتمع عن أسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية منها، وكذلك توفير المعينات البصرية ، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالإعاقة البصرية إضافة إلى العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال.