الأمير فيصل بن بندر يدشن عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الغاط

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس…

خلال زيارته التفقدية لمحافظة الغاط مشروعات تنموية شاملة بتكلفة 250 مليون ريال.

فيما تفقد سموه المشروعات التي مازالت تحت التنفيذ والبالغ تكلفتها قرابة 500 مليون ريال.

زافاً لأبناء المحافظة نبأ إنشاء محطة للقطار تخدم محافظات الغاط والزلفي والمجمعة.

مؤكداً أن المشروعات السارة ستتوالى، واعداً بالمزيد من المشروعات التي تحقق تطلعات أبناء المحافظة.

متمنياً أن تحقق ما يصبو إليه المواطن وأن يتم الاستفادة منها بشكل جيد.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بزيارته للمحافظة ، قائلا :

“سعيد أن أكون بينكم في هذه المحافظة العزيزة وهذا الجزء من وطننا الكريم الذي نفديه بأرواحنا ونتطلع إلى مستقبله الزاهر بإذن الله.

أتيت إليكم في الغاط التاريخ الغاط التي لها دور كبير في مسيرة التوحيد لهذه البلاد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله-“.

وتمنى سموه في تصريح صحفي عقب رئاسته المجلس البلدي والمحلي بالمحافظة بحضور محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري:

أن يوفق في العمل على تحقيق تطلعات أهالي الغاط.

وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

الذين لن ولم يألوا جهداً في سبيل تحقيق رغد العيش للمواطن .

وأضاف سموه ” دوركم كبير ومشهود ومشكور لأنكم ناصرتم المؤسس في مسيرة التوحيد وكنتم خير عون له”.

لافتا الانتباه إلى إن هذه المحافظة لها أهمية كبيرة ولذلك نجد أنه تعاقب عليها الكثير من المحافظين السابقين.

الذين أدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم، ونشكر لهم دورهم الذي أدوه ووقفتهم الصادقة مع ولاة الأمر”.

وقال أمير الرياض “وطننا يحتاج إلى كل عمل صالح وبناء وأسأل الله أن يجعل من هذه المسيرة لهذه الدولة المباركة خطى خير وصلاح وثبات وعلو واستقرار”.

وأشار سموه إلى أن هذا الوطن الذي نسعد فيه ونرفل خلاله بكل ما أوتينا من قوة ونجعل منه علامة بارزة بين الأوطان.

يجعل من الإنسان أهم ركيزة للبناء، مستدلاً سموه بتسيد الشباب الآن للمناصب بعد تعليم ناجح.

مؤكداً سموه أن هذه العطاءات بمثابة التفوق والتطور والتقدم لمحافظات المنطقة ولمناطق المملكة عموماً.

وقال أمير الرياض “نحن لم نأت إلا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الذي أمننا ونقلنا وصايته وأمانته بإذن المولى إلى بر الأمان وأسأل الله أن نحقق ما يصبو إليه -حفظه الله- .

في سبيل خدمة الوطن والمواطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

وكان أمير الرياض قد افتتح مقر المحافظة الجديد وكان في استقباله محافظ الغاط عبدالله الناصر السديري ثم استقبل المسؤولين والأهالي.

عقبها رأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، ثم شرف احتفال الأهالي الذي شهد فيه عرضاً مرئياً عن المحافظة وتاريخها ومراحل تطورها.

تلاها كلمة الأهالي التي رحب فيها عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود الدكتور سعد بن ناصر الحسين بمقدم سموه للغاط.

وأكد أن زيارات سموه لمحافظات الرياض دليل راسخ على الاهتمام والحرص على الوقوف على متطلبات الأهالي.

مشيراً إلى أن محافظة الغاط تحظى بدعم ولاة الأمر أسوة بمحافظات المملكة .

عقب ذلك شارك الأمير فيصل بن بندر الأهالي في العرضة ضمن فقرات الحفل .

ثم قام بزيارة تفقدية لدار الرحمانية الثقافي، والبلدة التراثية ومتحف الغاط الوطني.