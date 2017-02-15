العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير متعب بن عبدالله يستقبل قائد الجيش البري الأمريكي

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الأمير متعب بن عبدالله يستقبل قائد الجيش البري الأمريكي
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم في الجنادرية.

قائد الجيش البري في القيادة المركزية الأمريكية الفريق مايكل غاريت الذي يزور المملكة حالياً.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.

و معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.

ومن الجانب الأمريكي مدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث.

ورئيس الدائرة السياسية العسكرية بالسفارة الأمريكية بالرياض اليكس براسو والوفد المرافق له.

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