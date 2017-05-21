الأمير متعب يرعى تخريج طلبة كلية الملك خالد العسكرية

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الرياض- واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، يوم الأربعاء المقبل , حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثامنة والعشرين والدفعة الثالثة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وعبّر قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان عن فخره واعتزازه ومنسوبي الكلية بتشريف ورعاية سمو وزير الحرس الوطني، لحفل تخريج الكلية، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي امتداداً للرعاية والاهتمام والدعم الكبير التي تحظى بها القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , مبيناً أن كلية الملك خالد العسكرية، بفضل الله أولاً ثم بتوجيهات ومتابعة من سمو وزير الحرس الوطني، تعد إحدى المؤسسات التعليمية العسكرية الرائدة فيما تقدمه لطلابها من علوم ومعارف، وما تدربوا عليه من مهارات قتالية ميدانية، وما تغرسه فيهم من مبادئ وأصول قيادية.

وقال: لقد تعودنا من سمو وزير الحرس الوطني حرصه الدائم على مشاركة منسوبي الكلية في احتفالاتهم بتخريج الدفعات المتتالية، موجهاً، ومشجعاً، وداعماً كما تعودنا من سموه الحرص على تكريم أصحاب العطاء المتجدد والجهد المستمر.

وأشار قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف إلى أن الكلية حريصة كل الحرص على إعداد خريجيها بما يتلاءم مع ما تفرضه مقتضيات العصر من تعامل مع مستجدات الفكر العسكري ومستحدثاته في الشؤون العسكرية كافة، من خلال منهاج دراسي يجمع بين العلوم العسكرية والأكاديمية، تتولى تدريسه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مدنيين وعسكريين، الذين يبذلون قصارى جهدهم في عملية الإعداد والتأهيل، حتى يكون الخريج على مستوى المسؤولية الملقاة على كاهله مستقبلاً،

مفيدا أن دور الكلية لا يقتصر على إعداد الخريجين فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة المجتمع وقال: في هذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم خلال فترة دراستهم في الكلية، مشيراً إلى أن هذا الحفل يمثل احد مناسبات العطاء لهذا الوطن.

واختتم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على تشريفه ورعايته لحفل التخريج، ومشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، كما قدم التهنئة لطلبة الخريجين الدفعة الثامنة والعشرون من دورة تأهيل الضباط الجامعيين، والدفعة الثالثة والثلاثون من طلبة الكلية،

متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة .