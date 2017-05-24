العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا تطوير العلاقات

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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا تطوير العلاقات
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الرياض- واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس فخامة رئيس جمهورية غينيا ، ألفا كوندي .
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، فيما حضر من جانب غينيا معالي مستشار الرئيس للشؤون المالية انسومان كوندي، ومعالي مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدبلوماسية قطب مصطفى وعدد من المسؤولين في البلدين.

التصنيف: محليات

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