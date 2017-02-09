الأمير محمد بن متعب يترأس اجتماع اتحاد السلة الأول

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الرياض-المركز الإعلامي

أقر الاتحاد الوطني لكرة السلة مشاركة المنتخب الأول في مسابقة كرة السلة 3×3، ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، التي ستقام منتصف مايو المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول عقب التشكيل الجديد، والذي ترأسه الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود أمس، بحضور كافة أعضاء المجلس في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وانتخب الاجتماع عضو مجلس الإدارة جابر الفيفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والأمير محمد بن متعب رئيساً للجنة المنتخبات والمدربين، وعبيد غازي رئيساً للجنة الفنية والمسابقات، ومنصور بن حسين رئيساً للجنة الحكام الرئيسية.

وأكد الأمير محمد بن متعب ارتياحه للعمل الذي يسير عليه الاتحاد مؤكداً أنهم سيواصلون المسيرة لتطوير اللعبة والوصول بها للأهداف المرجوة، وفق الطموح العالي واستراتيجية اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تحقيق هدف ذهب 2022، مشيراً إلى أنهم لا يستغنون عن الاقتراحات والدعم من كافة منسوبي الرياضة السعودية.