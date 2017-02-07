الأمير مشاري يطلق اليوم مهرجان الموز والكادي

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الباحة – البلاد

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم الثلاثاء ، النسخة الخامسة لمهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين التراثية في المخواة ، الذي تنظمه الجمعية التعاونية بقرية ذي عين.

وأوضح محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا المشرف العام على المهرجان أن رعاية سمو أمير منطقة الباحة للمهرجان تأتي تأكيداً على دعم سموه الكريم للمنتج الوطني وفق الرؤى الإستراتيجية لقرية ذي عين التراثية كونها تستعد للإدراج ضمن منظمة اليونسكو العالمية ، مثمناً اهتمام ودعم سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجاه الحفاظ على التراث العمراني وتحوله من مرحلة الاندثار إلى الازدهار.