الأمير منصور بن مقرن يستقبل رئيس جمعية حقوق الإنسان

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أبهـا- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمس المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.

وفي بداية الاستقبال, رحب سموه بالجميع , مقدما شكره وتقديره لمنسوبي فرع الجمعية كافة.

وأشاد سمو الأمير منصور بن مقرن بما تقوم به جمعية حقوق الإنسان من أعمال خدمية وإنسانية وقيامها بالأعمال المناط بها، داعيًا الجميع إلى تضافر الجهود لتعزيز القيم التي يحثنا عليها الدين الإسلامي، وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته .

من جهته, قدم الدكتور الشعبي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على اهتمامه بأنشطة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة وما تضطلع به من دور إنساني و اجتماعي تجاه قضايا المجتمع.