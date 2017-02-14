الأمير يرفض الاحتفال بهدفه

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جدة-أحمد إلياس

رفض سعد الأمير، محترف فريق أهلي جدة، الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه السابق القادسية، في المباراة التي احتضنها استاد سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان خالد الطريس حكم المباراة قد احتسب ضربة جزاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 40 من عمر المباراة،

عندما ارتطمت الكرة بيد أحد مدافعي القادسية داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي القادسية، وتكفل العراقي سعد الأمير بإحراز الكرة على يمين حارس القادسية.