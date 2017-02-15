الأندية التي استفادت من نتائج الجولة الـ 18
جدة- البلاد
أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، والتي جرت على مدار 4 أيام.
وشهدت مباريات الجولة نتائج مثيرة، انعسكت على ترتيب الأندية، حيث لم تستفد أندية من انتصاراتها فحسب، بل جاءت النتائج الأخرى لتمنحها استفادة مضاعفة، كما يلي:
• الهلال
جاء فوز الهلال أمام الفيصلي ليعزز موقعه في صدارة دوري جميل، إلا أن هزيمة مطارده المباشر الأهلي أمام القادسية أبعدت الهلال في الصدارة بفارق 4 نقاط.
• النصر
فوز النصر في الرمق الأخير أمام الوحدة منحه فرصة الارتقاء لمركز الوصافة حال فوزه على الأهلي في الجولة الـ 19، حيث تقلص الفارق بينهما لنقطتين فقط.
• الرائد
ارتقى الرائد 4 مراكز كاملة في سلم الترتيب بعد فوزه على الباطن، حيث منحت نتائج الجولة الرائد فرصة الارتقاء من المركز التاسع للمركز السادس، بعد تعادل الاتفاق أمام الفتح، وخسارة التعاون أمام الاتحاد.
• القادسية
حقق القادسية فوزاً كبيراً أمام الأهلي 4-1، ارتقى به مركزين حيث حل تاسعاً بـ 19 نقطة، ليبتعد ولو قليلاً عن منطقة الخطر.
الوسوم:نتائج الجولة الـ 18
التصنيف: الرياضة
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