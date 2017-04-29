الأنصاري: هدفنا المحافظة على الوصافة

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جدة- عبدالعزيز عركوك

قال فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد: إن اللاعبين حريصون كل الحرص على تحقيق الفوز، والنقاط الثلاث؛ للمحافظة على ترتيب الفريق في وصافة الدوري، بعد حسم الهلال للقب المسابقة، مبينا أن المنافسة مشتدة على المركز الثاني بين الثلاثي الاتحاد والنصر والأهلي، ولكنهم لن يفرطوا في المحافظة على المركز الثاني؛ لا سيما أن الفريق يتقدم بفارق نقطتين عن الأهلي والنصر، وتبقى جولتان على نهاية المسابقة ،ولن يدعوا الفرصة تضيع من أيديهم، ولن يرضوا بغير الحصول على 6 نقاط أمام الفيصلي اليوم في الجوهرة ومن الفتح في الأحساء،وحث الأنصاري الجماهير الاتحادية على الحضور بشكل كبير، كما هي عادتهم والوقوف إلى جانب اللاعبين، ودعمهم طوال فترات اللقاء.