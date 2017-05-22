الأهلي عندما كان بطلاً… واليوم

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محمود عكور

جميعاً يشعر بالحزن لما يحدث لنادينا، ونتشح بالأسى، ونكرر أخطاءنا، ويتهم بعضنا البعض، منقسمين، متشنجين، غاضبين، متلهفين. معظمنا يظن أنه على حق، وغيره على باطل. الحصيف، والأريب هو من يتعلم من أخطائه، بلا مكابرة، ولا تزييف، ولا تسويف، ولا تبرير أجوف. لكن للأسف لم نتعلم من الأمس القريب في المحافظةعلى المكتسبات، والبقاء في القمة بعد الموسم الذهبي الذي كان فيه الأهلي حصاناً جامحاً، حقق فيه ثلاث بطولات. بدأها بالدوري، ثم الكأس، واختتمها بالسوبر. زاد سقف الطموحات لدى عشاقه، وتأملوا بموسم أفضل مما سبقه .. ثم ماذا ؟!

تلاشت أدوات النجاح، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق تلك المنجزات فجأة، بعذر اعتدنا عليه هو ” ظروف خاصة ” والحقيقة أنها أكبر من ظروف، مهما حاولوا إخفاء تلك الأسباب التي أدت لاستقالة الإدارة الذهبية، إلا أنها لاتخفى على المشجع الواعي المطلع ، جميعنا يؤمن بأن محاربة الناجحين، والحسد، والكراهية موجودة في كل الأندية، وهي ما أوصلت الأهلي إلى ماهو عليه .. حقيقة لايمكن إنكارها.

ماذا خسر الأهلي ..؟!

هذا الموسم الأهلي خسر كل شيء. ليست البطولات فحسب. خسر اسمه، وهيبته بعد أن كان بطلاً ، لايستطيع أحد مقارعته، والأسماء التي صنعت المجد، و أخيراً ثقة جمهوره بعد أن خيب ظنونهم، لكنهم مازالوا خلفه داعمين ومؤازرين، وهذا طبع الأوفياء .

تدارك مايمكن تداركه ..

لنطوي صفحة خسارة الكأس، وماسبقها من إخفاقات، و التركيز على ماهو قادم. لم يبق لنا سوى البطولة الآسيوية، بعد التأهل لدور .16 تنتظر الملكي مباراة مهمة أمام الأهلي الإماراتي وهو من أقوى الفرق الخليجية ، يجب تصحيح الأخطاء وتدارك الأمور وتهيئة اللاعبين، ووقفة الجميع؛ جماهير، وشرفيين، وإعلاميين لكسب مباراة الذهاب بين جمهوره؛ لأنها ستريح الفريق كثيراً في الإياب، لضمان التأهل لدور 8 ، حينها نفكر في الموسم القادم من سيأتي، ومن سيرحل، ومن سيكون الرئيس، والعمل لموسم جديد لتعويض هذا الموسم السييء، وقبل كل هذا الإصلاح الفكري. نعم فنحن في الأهلي بحاجة إلى إصلاح فكري، وإداري بصورة حقيقية وشفافة، وبتر العناصر المتسلقة، للعودة إلى الطريق الصحيح بقيادة رجالات الأهلي.